Двоє хлопців зароблять багато грошей: Дюбуа – про бій Джошуа з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) поділився думкою стосовно поєдинку між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Про це 28-річний боксер розповів Youtube-каналу Playbook Boxing.

Дюбуа вважає, що бій принесе великі гонорари Джошуа та Ф'юрі.

"Вони обидва отримають хороші гроші. Двоє хлопців наприкінці своєї кар'єри зароблять багато грошей. Удачі їм", – сказав Дюбуа.

Дюбуа розраховує завоювати титул чемпіона WBO у надважкій вазі, який нині належить Фабіо Вордлі, щоб потім зустрітися з Ф'юрі.

"Йому доведеться зустрітися зі мною, якщо він захоче отримати пояс", – додав Дюбуа.

Зазначимо, що Дюбуа раніше зустрічався з Джошуа у вересні 2024 року. Тоді "Динаміт" сенсаційно нокаутував Ей Джея та захистив титул чемпіона за версією IBF у надважкій вазі.

Свій наступний бій Дюбуа проведе 9 травня проти володаря пояса WBO в надважкій вазі Вордлі (20-0-1, 19 КО). Це буде перший захист чемпіонського титулу для Фабіо, який він отримав після відмови від нього Олександра Усика.

Щодо бою Джошуа – Ф'юрі, то він може відбутися у четвертому кварталі 2026 року.