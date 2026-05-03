Гірн зізнався, хто обрав суперника для Джошуа: Ми хотіли когось, хто б створював певну загрозу

Промоутер Едді Гірн розповів, що вибір наступного суперника для Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) був колективним рішенням.

Його слова передає iFL TV.

Опонента обрали спільним рішенням команди Олександра Усика, команди британського супертяжа та голови Генерального управління з питань дозвілля Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха.

"Ніхто насправді не хотів, щоб він бився в бою 50/50 з багатьох причин. По-перше, тому що він повертається після травми та аварії. По-друге, я не думаю, що Туркі справді хотів, щоб він брав участь у такому бою, враховуючи те, що поставлено на карту в бою з Тайсоном Ф'юрі. Тож ми хотіли когось, хто б створював певну загрозу", – сказав Гірн.

Представник Ей Джея додав, що Крістіан Пренга, з яким відбудеться бій 25 липня, не є елітним боксером, але показує доволі непоганий бокс. 35-річний албанець володіє нокаутуючою силою, адже за його спиною 20 нокаутів при 20 перемогах та лише одній поразці.

"Він прийде, щоб перемогти. Тож нам потрібно попрацювати над ним. І якщо він не переможе когось на кшталт Пренги, то він не переможе і Ф'юрі. І це головна мета – вийти, перемогти Пренгу та отримати імпульс, щоб повернутися в табір і перемогти Тайсона", – відповів промоутер.

Протистояння Джошуа – Пренга прийме Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

У своїй останній зустрічі зірковий британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді, а після потрапив у смертельну ДТП. Ентоні готується до протистояння у таборі Олександра Усика.

