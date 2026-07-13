Британський надважковаговик підписав контракт із Zuffa Boxing

Британський боксер надважкої ваги Джонні Фішер (14-1, 12 КО) підписав контракт з Zuffa Boxing.

Про це повідомляє Sky Sport.

"Починається найцікавіший розділ моєї професійної кар'єрию. Дякую Дані Вайту, Ніку Хану та команді Zuffa Boxing за цю можливість", – сказав Фішер.

Раніше інтереси Фішера представляла промоутерська компанія Matchroom Едді Гірна, проте дія контракту між ними вже завершилася.

Свій наступний бій боксер проведе 26 вересня на арені "Copper Box". Суперник буде оголошено згодом.

Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Напередодні повідомлялося, що 47-річний Фелікс Штурм завершив кар'єру поразкою в останньому бою