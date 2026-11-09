Схожий на хамелеона: тренер Дюбуа назвав свого фаворита у протистоянні Ф'юрі – Джошуа

Дон Чарльз вважає Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) явним фаворитом у майбутньому поєдинку з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це повідомляє Boxing News.

"Незалежно від того, скільки їм років і який у них "пробіг", на мою думку, на нас усе одно чекає хороший бій. Зараз результат для мене навіть очевидніший, ніж п'ять-шість років тому. Я завжди віддавав перевагу Тайсону. Якщо не брати до уваги Усика, він єдиний, хто схожий на хамелеона: Ф'юрі здатен змінювати свій колір просто у вас на очах", – сказав Чарльз.

Зазначимо, що "Циганський король" та Ей Джей розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Раніше прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Джо Джойс. Він також фаворитом вважає Тайсона.

Нагадаємо, що напередодні Ф'юрі відреагував на бажання Олександра Усика повернутись у крузервейт. Британець заявив, що вони обговорювали можливість провести трилогію.