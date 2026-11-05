Ексчемпіон світу назвав головну перевагу Ф'юрі перед Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Френк Бруно поділився думками щодо потенційного протистояння британських ексчемпіонів Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає Boxing News.

На думку Бруно, Джошуа має достатню ударну потужність, щоб достроково завершити поєдинок на свою користь. Водночас він сумнівається, що Ей Джею вдасться реалізувати цю перевагу, адже Ф'юрі є технічно підготовленим суперником.

"Якщо Джошуа зможе першим завдати удару, то завдасть Ф'юрі серйозних проблем. Але я не бачу, як це може статися, адже Тайсон – дуже хитрий суперник. Він уміє битися, а коли відчуває, що може досягти бажаного, стає небезпечним.

Джошуа доведеться покладатися на свою силу удару. Але скільки разів Тайсон побував у нокдауні й скільки разів після цього піднімався?

Деонтей Вайлдер був справжнім звіром, але Ф'юрі зумів його нейтралізувати. Я завжди високо оцінював Ф'юрі. Він набагато майстерніший, ніж багато хто вважає, і має неабияку мужність.

Джошуа – дуже хороший боксер. У нього є шанс нокаутувати Ф'юрі, але Тайсон – надзвичайно складний суперник, дуже фізично сильний боєць", – сказав Бруно.