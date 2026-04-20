Обидва часто опиняються в скрутному становищі, – відомий тренер порівняв Ф'юрі та Джошуа

Американський тренер Стівен Едвардс поділився думкою щодо потенційної британської дуелі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Boxing Scene.

Наставник дає рівні шанси на перемогу обом британським супертяжам. Едвардс виділив переваги обох боксерів.

"Вважаю, що бій Ф'юрі проти Джошуа – це 50 на 50. На мою думку, Ф'юрі має психологічну перевагу, проте Джошуа кращий технічно. Обидва часто опиняються в скрутному становищі після пропущених ударів, але у Ф'юрі кращі інстинкти виживання", – заявив Едвардс.

Коуч також не розуміє, чому голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх намагався анонсувати битву Ф'юрі – Джошуа без згоди самого Ентоні та його промоутера Едді Гірна.

Мова йде про момент із офіційним викликом від Тайсона для Ей Джея після перемоги "Циганського короля" над Арсланбеком Махмудовим.

Водночас Едвардс вірить у те, що команди Тайсона та Ентоні домовляться про очну зустріч, яка піде на користь боксу.

Цікаво, що Netflix анонсував бій Ф'юрі – Джошуа, а Гірн негативно відреагував на таку інформацію стрімінгової платформи.

Нагадаємо, що Ентоні востаннє боксував наприкінці 2025-го, коли нокаутував Джейка Пола. Після чого Ей Джей потрапив у смертельну ДТП, а нещодавно відновив тренувальний процес у таборі Олександра Усика.