Гірн зізнався, хто заборонив Джошуа одразу битись із Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн висловився про проміжний бій для Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО), відповівши на заяву Карла Фроча, який вважає, що Ей Джей повинен побитися проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) у своєму наступному поєдинку.

Його слова передає Boxing News 24/7.

Голова компанії "Matchroom Sport" розповів, що вони планували проміжний двобій ще до смертельної ДТП, у яку Ентоні потрапив наприкінці 2025-го.

"Ми планували розминочний бій ще до аварії, ще до поєдинку з Джейком Полом, то що ж змінилося? Нам потрібно на ділі побачити, що фізично ми готові до боїв такого рівня. Я розумію тих, хто каже: "Йдіть одразу в бій". Дякую, Карле. Це дуже мило з твого боку. Але давайте будемо розсудливими та реалістами. Ми також будемо керуватися думкою команди Усика та лікарів, які чітко сказали: Джошуа спочатку потрібен проміжний бій", – заявив Гірн.

ЗМІ приписують Ей Джею, який тренується у таборі Олександра Усика, розминочний двобій проти Деонтея Вайлдера, який 4 квітня 2026 року переміг Дерека Чісору.

Однак вже Гірн припускав, що Джошуа може не зіштовхнутися з "Бронзовим бомбардувальником". Водночас промоутер запевнив, що наступний опонент Ентоні точно буде гідним бійцем, який наближений до рівня Арсланбека Махмудова, якого "Циганський король" побив у ніч проти 12 квітня цього року.