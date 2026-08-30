Відомий промоутер анонсував наступний бій Ф'юрі

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), розповів, коли слід чекати повернення британського супертяжа у профі-ринг.

Його слова передає TalkSPORT.

За його словами, "Циганський король" за будь-якого випадку проведе наступний бій у листопаді 2026-го. Він додав, що офіційне оголошення двобою проти Ентоні Джошуа залежить виключно від однієї людини – Ей Джея.

"Чим довше все затягується, тим менше шансів, що бій відбудеться. Дата наближається, а їм ще потрібно встигнути продати цей поєдинок. Тайсон битиметься. Що б не сталося, він проведе бій у листопаді", – заявив відомий функціонер.

Британські супертяжі мають підписаний контракт про поєдинок. За інформацією Daily Mail, битва відбудеться 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Раніше Гірн вже заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі. Британський промоутер Бен Шалом різко розкритикував ідею проведення зустрічі у США. Нещодавно "Циганський король" анонсував гучні новини щодо свого наступного двобою.