Це ганьба: британський промоутер розніс можливе проведення бою Ф'юрі – Джошуа у США

Британський промоутер Бен Шалом розкритикував ймовірне проведення британської битви між Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) у США.

Його слова передає TalkSPORT.

Він назвав ганьбою можливе непроведення цього протистояння у рідній країні обох супертяжів.

"Якщо це станеться, то те, що це може не відбутися у Великій Британії, – це ганьба. Якби ти сказав мені це два роки тому, я б, буквально, розсміявся тобі в обличчя. Ми всі сперечаємося: "Я знаю, де це буде", – начхати, це має відбутися у Великій Британії. Якщо це не відбудеться у Великій Британії, то ганьба всім причетним. Усе це "йди туди, де є гроші" показує, якими людьми вони є. Я вважаю це ганьбою, адже вони, мабуть, два найбільші британські бійці, яких ця країна виховала за останні роки", – заявив Шалом.

Функціонер додав, що двобій Ф'юрі – Джошуа не повинні продавати тому, хто більше запропонує грошей.

Зустріч Ф'юрі – Джошуа може відбутися 20 листопада на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Начебто таку інформацію вже підтвердив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Раніше повідомлялося, що проведення дуелі Ей Джея проти "Циганського короля" на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Однак така ідея не подобається команді Ентоні. Промоутер Едді Гірн навіть заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі. Також відомий функціонер заговорив про тиск на Ентоні через його позицію.