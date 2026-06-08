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Британський надважковаговик проведе бій у Москві

Олександр Булава — 8 червня 2026, 16:54
Британський надважковаговик проведе бій у Москві
Джо Джойс
Getty images

Британський надважковаговик Джо Джойс (16-4, 15 КО) наступний бій проведе у Росії.

Про це повідомляє IBA.

Суперником британця стане непереможний росіянин Артема Суслєнкова (14-0, 9 KO). Їх бій відбудеться 11 липня у Москві, в андеркарді поєдинку Мурат Гассієв – Тоні Йока.

"Минулий рік я готувався, тренувався та бажав повернутися на ринг. Я з нетерпінням чекаю можливості поїхати до Росії та поборотися за титул чемпіона WBA Continental у надважкій вазі 11 липня. Дякую IBA Pro за цю можливість.

Ми з командою налаштовані рішуче, і Москві слід готуватися до грандіозного виступу", – підсумував Джойс.

40-річний Джойс у своєму останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів програв Філіпу Хрговичу. Після бою промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо має задуматися над завершенням кар'єри.

Джо Джойс

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