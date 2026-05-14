Усі розділи
Не завершиться суддівським рішенням: екссуперник Усика назвав переможця бою Джошуа – Ф'юрі

Денис Іваненко — 14 травня 2026, 10:05
Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився думками про бій Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає Boxing News 24/7.

Британець переконаний, що цей поєдинок завершиться достроковою перемогою. Він вважає фаворитом протистояння Ей Джея, якщо той зможе гарно підготуватись до битви.

"Єдине, у чому я можу бути повністю впевнений, поклавши руку на серце – це те, що бій не завершиться суддівським рішенням. Причина, чому я не можу з абсолютною впевненістю сказати, що переможе саме Джошуа, полягає в тому, що мені спочатку потрібно побачити його в рингу та зрозуміти, на що він здатний зараз.

Аргумент на його користь такий: якщо він вийде в ринг і просто дасть волю рукам бодай на шість раундів – навіть якщо він просто вирішить, що буде атакувати, то в нього є потенціал нокаутувати будь-кого. Це й прогнозуватиму – Джошуа може нокаутувати Тайсона Ф'юрі", – сказав Белью.

Раніше повідомлялось, що обидва боксери вже підписали контракт на цей бій. Він має відбутись у четвертому кварталі 2026 року, а Френк Воррен орієнтовною датою називав жовтень.

