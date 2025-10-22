Він має битися зі мною, – Джошуа прокоментував повернення Ф'юрі до боксу

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) повернувся до боксу задля поєдинку з ним.

Слова британця передає TalkSPORT.

"Бій з Ф'юрі? Так, я думаю, що це станеться. Чому б і ні? Що ще він зробить? Він має битися зі мною. Чи повертається Ф'юрі через мене? Саме так", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Усику другий бій поспіль. Проте нещодавно Френк Воррен повідомив, що ексчемпіон світу планує повернутись в ринг у 2026 році.

Воррен також заявив, що Тайсон прагне провести бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) наступного року.