Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Він має битися зі мною, – Джошуа прокоментував повернення Ф'юрі до боксу

Микола Дендак — 22 жовтня 2025, 22:06
Він має битися зі мною, – Джошуа прокоментував повернення Ф'юрі до боксу
Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) повернувся до боксу задля поєдинку з ним.

Слова британця передає TalkSPORT.

"Бій з Ф'юрі? Так, я думаю, що це станеться. Чому б і ні? Що ще він зробить? Він має битися зі мною. Чи повертається Ф'юрі через мене? Саме так", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Усику другий бій поспіль. Проте нещодавно Френк Воррен повідомив, що ексчемпіон світу планує повернутись в ринг у 2026 році.

Воррен також заявив, що Тайсон прагне провести бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) наступного року.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Ентоні Джошуа

Бої Усика вже нікому не цікаві, – Гірн наполягає на проведенні бою Ф'юрі та Джошуа
Йому потрібен гідний суперник, – Віанелло пояснив, чому Джошуа не битиметься із Махмудовим
Гірн: Джошуа може вийти на ринг до кінця року
Росіянин Махмудов викликав Джошуа на бій
Італійський надважковаговик кинув виклик Джошуа

Останні новини