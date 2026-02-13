ДТП змінила плани: Гірн – про зрив бою Джошуа проти Ф'юрі

Британський промоутер Едді Гірн повідомив, як ДТП в Нігерії змінила плани Ентоні Джошуа стосовно бою з Тайсоном Ф'юрі.

Слова промоутера цитує DAZN з посиланням на його інтерв'ю First Round TV.

Ей Джей у 2026 році збирався провести довгоочікуваний бій з Тайсоном Ф'юрі. Однак смертельна аварія зруйнувала ці плани.

"До цього жахливого ДТП ми готувалися до бою в березні, а потім до бою з Тайсоном Ф'юрі. Очевидно, що зараз цього не станеться, і я не знаю, чи станеться це взагалі", – розповів Гірн.

За словами промоутера, наразі Джошуа ще не готовий до тренувань з боксу. Можливо, це станеться через кілька тижнів або місяців.

Нагадаємо, що аварія за участю Ентоні Джошуа сталася наприкінці грудня 2025 року. В результаті ДТП загинули двоє тренерів ексчемпіона світу – Латц та Сіна. Сам Джошуа отримав незначні ушкодження, оскільки знаходився на задньому сидінні автомобіля.

Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг на початку 2026 року. Першим суперником "Циганського короля" стане росіянин Арсланбек Махмудов. Бій відбудеться 11 квітня на лондонському стадіоні "Тоттенхем"