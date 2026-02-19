Я планую, а він готується: Гірн анонсував орієнтовну дату повернення Джошуа в ринг після ДТП

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) може відновити кар'єру вже наприкінці літа 2026 року.

Про це повідомив його промоутер Едді Гірн, слова якого наводить Boxing Scene.

"Спочатку планувалося, що Ей-Джей проведе бій у березні, а потім битиметься з Тайсоном Ф'юрі в серпні, але цього не станеться. Наступний його бій не з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, він повернеться наприкінці літа, але фізично він ще не готовий повернутися до тренувального табору.



Тож я планую, а він просто відпочиває і готується. Тому я розглядаю варіанти, щоб повернути його на ринг у липні, але ми дізнаємося, наскільки це реально, тільки коли він повернеться до тренувального табору, що, сподіваюся, станеться у найближчі кілька тижнів чи місяць. Будь-який бій для нього небезпечний, враховуючи те, що Джошуа пережив, але я думаю, ми відкриті для бою з Тайсоном Ф'юрі, однак це ймовірно відбудеться наприкінці року – можливо, на початку 2027 року", – зазначив промоутер.