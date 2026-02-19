Я планую, а він готується: Гірн анонсував орієнтовну дату повернення Джошуа в ринг після ДТП
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) може відновити кар'єру вже наприкінці літа 2026 року.
Про це повідомив його промоутер Едді Гірн, слова якого наводить Boxing Scene.
"Спочатку планувалося, що Ей-Джей проведе бій у березні, а потім битиметься з Тайсоном Ф'юрі в серпні, але цього не станеться. Наступний його бій не з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, він повернеться наприкінці літа, але фізично він ще не готовий повернутися до тренувального табору.
Тож я планую, а він просто відпочиває і готується. Тому я розглядаю варіанти, щоб повернути його на ринг у липні, але ми дізнаємося, наскільки це реально, тільки коли він повернеться до тренувального табору, що, сподіваюся, станеться у найближчі кілька тижнів чи місяць. Будь-який бій для нього небезпечний, враховуючи те, що Джошуа пережив, але я думаю, ми відкриті для бою з Тайсоном Ф'юрі, однак це ймовірно відбудеться наприкінці року – можливо, на початку 2027 року", – зазначив промоутер.
Ей Джей у 2026 році збирався провести довгоочікуваний бій з Тайсоном Ф'юрі. Однак смертельна аварія зруйнувала ці плани.
Нагадаємо, що аварія за участю британця сталася наприкінці грудня 2025 року. В результаті ДТП загинули двоє тренерів ексчемпіона світу – Латц та Сіна. Сам Джошуа отримав незначні ушкодження, оскільки знаходився на задньому сидінні автомобіля.
Водночас Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг на початку 2026 року. Першим суперником "Циганського короля" стане росіянин Арсланбек Махмудов. Бій відбудеться 11 квітня на лондонському стадіоні "Тоттенхем"