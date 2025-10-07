Воррен повідомив, коли Ф'юрі повернеться в ринг

Відомий промоутер Френк Воррен повідомив, коли ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі планує повернутись в ринг.

Слова функціонера наводить DAZN.

"Я розмовляв з ним минулого тижня і Тайсон мені сказав, що повернеться у 2026 році. Спочатку йому потрібно виконати інші свої зобов'язання.

Наступного року він проведе бій – він дуже хоче це зробити. У Ф'юрі був дуже насичений рік. Звісно, він не боксував, але ви ж бачили документальний фільм, який про нього зняв Netflix", – розповів Воррен.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після другої поразки Усику наприкінці 2024 року. У квітні 2022-го британець вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше Френк Воррен поділився очікуваннями від наступних суперників Мозеса Ітауми.