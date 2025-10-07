Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Воррен повідомив, коли Ф'юрі повернеться в ринг

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 10:18
Воррен повідомив, коли Ф'юрі повернеться в ринг
Getty Images

Відомий промоутер Френк Воррен повідомив, коли ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі планує повернутись в ринг.

Слова функціонера наводить DAZN.

"Я розмовляв з ним минулого тижня і Тайсон мені сказав, що повернеться у 2026 році. Спочатку йому потрібно виконати інші свої зобов'язання.
Наступного року він проведе бій – він дуже хоче це зробити. У Ф'юрі був дуже насичений рік. Звісно, він не боксував, але ви ж бачили документальний фільм, який про нього зняв Netflix", – розповів Воррен.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після другої поразки Усику наприкінці 2024 року. У квітні 2022-го британець вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу. 

Раніше Френк Воррен поділився очікуваннями від наступних суперників Мозеса Ітауми.

Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

Тайсон Ф'юрі

Красюк назвав наступного короля хевівейту після Усика та Ф'юрі
Навіть коли ти переможеш нокаутом, вони нарахують нічию: Ф'юрі – про результат реваншу з Усиком
Ексчемпіон світу назвав переможця бою між Джошуа та Ф'юрі
Г'юї Ф'юрі заявив, що тільки він може перемогти Усика
Несподіваний презент: донька Тайсона Ф'юрі заручилася на свій 16-й день народження

Останні новини