Місія буде продовжена: Голуб – про моральний стан Джошуа після смертельної ДТП

Олександр Булава — 14 лютого 2026, 10:46
Ентоні Джошуа
Instagram Ентоні Джошуа

Український тренер Єгор Голуб розповів про стан ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) після смертельного ДТП, в якій загинуло двоє його друзів.

Про це він розповів у коментарі ТАЙК МАЙСОН.

"По голосу було чутно, що все добре. Я з ним спілкувався, навів свій приклад – що двох близьких друзів втратив, – і сказав йому: "У Бога ще є на тебе плани. Якби твоя місія була незакінченою, ти не пересів би на заднє сидіння з переднього". Він відповів: "Я все розумію. Хлопці відпочивають у кращому місці. Місія буде продовжена", – сказав він.

Також Голуб розповів про Латца та Сіну – тренерів британця, які загинули в Нігерії.

"Латцу я не знав, а Сіна був у кемпі постійно, він більше помічник, його кент дуже близький. Займався його справами по бізнесу, супроводжував, робив масаж. Довірена особа, можна сказати член сім'ї", – розповів Голуб.

Наприкінці грудня боксер потрапив у смертельну ДТП, в якій загинули два близьких друга Джошуа тренери британця Латц та Сіна.

Напередодні водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення. Також стало відомо, що один зі свідків трагедії вкрав телефон Джошуа.

Раніше британського боксера підтримав Олександр Усик.

