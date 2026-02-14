Місія буде продовжена: Голуб – про моральний стан Джошуа після смертельної ДТП

Український тренер Єгор Голуб розповів про стан ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) після смертельного ДТП, в якій загинуло двоє його друзів.

Про це він розповів у коментарі ТАЙК МАЙСОН.

"По голосу було чутно, що все добре. Я з ним спілкувався, навів свій приклад – що двох близьких друзів втратив, – і сказав йому: "У Бога ще є на тебе плани. Якби твоя місія була незакінченою, ти не пересів би на заднє сидіння з переднього". Він відповів: "Я все розумію. Хлопці відпочивають у кращому місці. Місія буде продовжена", – сказав він.

Також Голуб розповів про Латца та Сіну – тренерів британця, які загинули в Нігерії.

"Латцу я не знав, а Сіна був у кемпі постійно, він більше помічник, його кент дуже близький. Займався його справами по бізнесу, супроводжував, робив масаж. Довірена особа, можна сказати член сім'ї", – розповів Голуб.

Наприкінці грудня боксер потрапив у смертельну ДТП, в якій загинули два близьких друга Джошуа – тренери британця Латц та Сіна.

Напередодні водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення. Також стало відомо, що один зі свідків трагедії вкрав телефон Джошуа.

Раніше британського боксера підтримав Олександр Усик.