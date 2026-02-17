Життя дуже коротке і крихке: Ф'юрі назвав причину повернення в бокс, згадавши Джошуа

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) назвав причину, яка спонукала його повернутися на ринг.

Слова британця цитує Sky Sports.

На мотивацію Ф'юрі сильно вплинула загибель друзів Ентоні Джошуа у ДТП в Нігерії.

"Головна причина мого повернення – трагедія, яка сталася з Ентоні Джошуа, чиї друзі загинули у ДТП. Життя дуже коротке і крихке, ніхто не знає, що буде завтра. Тому я вирішив повернутися в бокс – це те, що я люблю і ціную. Завтра може не наступити, тож я знову в рингу", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що смертельне ДТП за участю автомобіля Джошуа сталася наприкінці 2025 року. Внаслідок аварії загинули двоє близьких друзів та тренерів Ей Джея – Латц та Сіна. Ексчемпіон світу дивом врятувався, адже мав їхати на передньому сидінні.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про своє повернення на початку січня 2026 року. Свій перший бій "Циганський король" проведе 11 квітня проти росіянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO), який виступає під канадським прапором.