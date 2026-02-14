Завжди хоче вчитися чомусь новому: Голуб – про співпрацю з Джошуа

Український тренер Єгор Голуб розповів про співпрацю з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це він розповів у коментарі ТАЙК МАЙСОН.

"Джошуа завжди хоче вчитися чомусь новому. Кожне боксерське тренування йому записували повністю на телефон, абсолютно все записували.

Говориш йому помилки, він на наступний день приходить, і ти бачиш, що він аналізував, вже ті помилки не робить. Він дуже працьовита людина, хоче працювати.

На початку, думаю, протест був. Може, він хотів усе по-інакшому, а дали зрозуміти всією командою, що або так, або ніяк", – сказав він