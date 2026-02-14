Завжди хоче вчитися чомусь новому: Голуб – про співпрацю з Джошуа
Український тренер Єгор Голуб розповів про співпрацю з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Про це він розповів у коментарі ТАЙК МАЙСОН.
"Джошуа завжди хоче вчитися чомусь новому. Кожне боксерське тренування йому записували повністю на телефон, абсолютно все записували.
Говориш йому помилки, він на наступний день приходить, і ти бачиш, що він аналізував, вже ті помилки не робить. Він дуже працьовита людина, хоче працювати.
На початку, думаю, протест був. Може, він хотів усе по-інакшому, а дали зрозуміти всією командою, що або так, або ніяк", – сказав він
Також тренер порівняв роботу з Олександром Усиком та британцем.
"Те, як працює Олександр – він повністю довіряє команді, це дуже важливо. Йому байдуже, скільки раундів сьогодні буде. А Ентоні любить усе знати наперед", – розповів Голуб.
Нагадаємо, команда Олександра Усика готували Джошуа до бою проти Джейка Пола, який завершився достроковою перемогою британця у шостому раунді.