Завжди хоче вчитися чомусь новому: Голуб – про співпрацю з Джошуа

Олександр Булава — 14 лютого 2026, 08:25
Ентоні Джошуа та Єгор Голуб
instagram.com/iegor_golub

Український тренер Єгор Голуб розповів про співпрацю з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це він розповів у коментарі ТАЙК МАЙСОН.

"Джошуа завжди хоче вчитися чомусь новому. Кожне боксерське тренування йому записували повністю на телефон, абсолютно все записували.

Говориш йому помилки, він на наступний день приходить, і ти бачиш, що він аналізував, вже ті помилки не робить. Він дуже працьовита людина, хоче працювати.

На початку, думаю, протест був. Може, він хотів усе по-інакшому, а дали зрозуміти всією командою, що або так, або ніяк", – сказав він

Також тренер порівняв роботу з Олександром Усиком та британцем.

"Те, як працює Олександр – він повністю довіряє команді, це дуже важливо. Йому байдуже, скільки раундів сьогодні буде. А Ентоні любить усе знати наперед", – розповів Голуб.

Нагадаємо, команда Олександра Усика готували Джошуа до бою проти Джейка Пола, який завершився достроковою перемогою британця у шостому раунді.

