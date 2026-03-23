Відомий тренер закликав позбавити Усика чемпіонського титулу: Злився з бою із Кабаєлом

Американський тренер Стівен Едвардс висловився з приводу можливого протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Його слова наводить BoxingScene.

Він вважає, що український боксер повинен дати шанс непереможеному німцю. Наставник заявив, якщо Усик продовжить виходити в ринг і при цьому не битиметься з очевидним претендентом номер один в особі Кабаєла, то це можна буде назвати реальною втечею у виконанні Олександра.

"Кабаєл – його обов'язковий претендент. Усик отримує легкий поєдинок у своєму наступному бою. Усик б'ється в середньому раз на дев'ять або десять місяців. Якщо він проведе ще три бої, як і обіцяв, це займе у нього майже три роки. Якщо так і станеться – значить, Усик злився з бою із Кабаєлом", – сказав Едвардс.

Відомий коуч не розуміє, скільки часу ще має чекати Агіт, аби отримати свій титульний шанс.

"Усик не зобов'язаний з ним битися, але якщо він не зробить це цього року, його слід позбавити титулів і дозволити Кабаєлу змагатися за них", – додав фахівець.

Нагадаємо, що боксер із Німеччини є претендентом на двобій проти Усика по лінії WBC. Цікаво, що промоутер Френк Воррен теж закликав відібрати титул в українця, якщо він уникне поєдинку з Кабаєлом. Агіт вже запросив українського чемпіона до Німеччини.

Відзначимо, що бій проти Агіта не входить до фінальних планів Олександра перед закінченням професійної кар'єри. Усик 23 травня 2026 року поб'ється проти Ріко Верховена. WBC санкціонувала цю битву.

Після цього хоче побитись із переможцем протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а попрощатись із профі-рингом трилогією проти Тайсона Ф'юрі.