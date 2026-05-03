Туркі анонсував наступний бій Усика проти непереможеного нокаутера

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх збирається організувати бій між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і німцем Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Про це повідомив Майк Коппінджер.

Впливовий саудівський промоутер планує зустрітися з Усиком, щоб обговорити з ним бій за титул надважкої ваги за версією The Ring проти Кабаєла.

Поєдинок повинен відбутися в Німеччині до кінця поточного року. Перемовини розпочнуться у разі перемоги Усика над відомим кікбоксером Ріко Верховеном.

Нагадаємо, що бій володаря титулів WBC, WBA та IBF проти нідерландця запланований на 23 травня в єгипетській Гізі.

Агіт Кабаєл наразі є тимчасовим чемпіоном WBC у надважкій вазі. 33-річний німець не зазнав жодної поразки на професійному рингу. У 19 з 27 поєдинках Кабаєл здобув дострокові перемоги.

Раніше Агіт Кабаєл неодноразово заявляв про наміри провести бій проти Усика. Німець навіть закликав українця звільнити титул у разі відмови.