Промоутер закликав відібрати чемпіонський пояс в Усика

Промоутер Френк Воррен заявив, що українського чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО) потрібно позбавити титулу WBC, якщо він не проведе обов'язковий захист з Агітом Кабаєлом (27−0, 19 КО).

Про це він розповів у коментарі iFL TV.

"Наступний бій Усика буде санкціонований, це буде бій проти Кабаєла. Якщо він не захоче битися з Агітом, то йому доведеться зробити вакантним пояс, і він зможе битися з переможцем бою Вордлі – Дюбуа. Але Кабаєл заслуговує на бій за титул чемпіона світу. Незалежно від того, буде його суперником Усик чи ні, Агіт буде претендентом на титул чемпіона світу. У Усика є обов'язкові захисти, йому доведеться їх провести", – сказав Воррен.

Нагадаємо, Усик свій наступний бій проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Це буде 25-й бій для українця, наразі він має ідеальний рекорд з 24 перемог, з яких 15 – нокаутом.

Раніше Воррен запевняв, що не "проти" зайнятись організацією поєдинку Усика проти тріумфатора пари Вордлі – Дюбуа. Протистояння Фабіо проти Даніеля, у якому Вордлі захищатиме свій чемпіонський титул WBO, відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері.