Кабаєл може приїхати на наступний бій Усика у Єгипті

Тимчасовий чемпіон WBC у гевівейті Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) розповів, чи планує особисто приїхати на вечір боксу, який відбудеться 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі.

Його слова передає Pro Boxing Fans.

Він не виключив свого приїзду на протистояння Олександра Усика проти Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

"Я казав, що ненавиджу трешток. Можливо, побачимось в Єгипті", – сказав Кабаєл.

Німецький боксер запевнив, що у нього була хороша розмова з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом щодо його наступного двобою.

Однак непереможений боєць не став називати імен ймовірних суперників, але Кабаєл додав, що його бій точно не відбудеться у Оберахаузені, де він нокаутував поляка Даміана Книбу.

Агіт заявляв, що Усик не захоче битись із ним після поєдинку проти нідерландського кікбоксера. Українець вже ділився своїми планами щодо фінальних боїв до завершення кар'єри. Серед них Кабаєла не було.

Раніше повідомлялося, що британський промоутер Френк Воррен готовий судитися зі Світовою боксерською радою (WBC), якщо не буде організовано бій претендента Кабаєла з чемпіоном організації Усиком.