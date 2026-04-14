Кабаєл відреагував на перемогу Ф’юрі над Махмудовим

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабайєл оцінив перемогу Тайсона Ф'юрі в бою проти Арсланбека Махмудова.

Про це він сказав у коментарі Seconds Out.

"Хороший виступ. Ф'юрі провів 16 місяців поза рингом. Махмудов був у формі, але вийшло, як вийшло. Чи було Ф'юрі важко з Махмудовим? Ні. Не знаю, чи потряс Арсланбек Тайсона. Мабуть, я побачив пару хороших ударів від Махмудова, але не знаю. Я очікував, що Ф'юрі буде більше бити по печінці, але він пішов управо. Для нього печінка суперника знаходиться зліва. Але що є, те є. Тайсон не бився 16 місяців, і я побачив хороший виступ у його виконанні", – сказав Кабаєл.

Нагадаємо, що у ніч із 11-го на 12-те квітня Тайсон за одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Ця зустріч стала першою для Ф'юрі після того, як він вчергове пішов на пенсію після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Нагадаємо, що після крайнього двобою Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа. Ф'юрі додав, що фінальне рішення щодо їхнього очного двобою буде за Ей Джеєм, який дуже спокійно відреагував на офіційний виклик "Циганського короля", запевнивши, що готовий побитися із ним хоч завтра.