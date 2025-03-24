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Команда Усика підтвердила готовність провести бій із Джейком Полом

Руслан Травкін — 24 березня 2025, 21:44
Команда Усика підтвердила готовність провести бій із Джейком Полом
Джейк Пол
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Сергій Лапін, тренер українського чемпіона світу WBC, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), натякнув, що українець може провести бій проти американця Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Тренера цитує The Sun.

"Олександр завжди звертав свою увагу на те, щоб битися з найкращими атлетами у світі та залишити після себе спадщину у великому боксі. Але в майбутньому, у міру того, як він зміцнюватиме своє становище одного з великих боксерів, ми подивимося, які можливості відкриються перед ним.

Було б чудово побачити його поєдинок проти Джейка Пола за правилами ММА. Це цікавий варіант, якщо на ньому можна буде заробити. Крім того, ми не говоримо „ні" бою з Алексом Перейрою, можливо, за участю Дани Уайта в організації поєдинку.

Перехід Дани в бокс може відкрити двері для нових боїв між боксерами та нинішніми зірками UFC. Дана здібний хлопець, і, зважаючи на здібності Туркі, вони могли б створити дуже цікавий проект. Це приверне увагу до нашого великого спорту, розширить коло фанатів і, можливо, збільшить гонорари спортсменів", – сказав Лапін.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти новозеландця Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.

Олександр Усик у травні 2024-го став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.

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