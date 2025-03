Ти все ще єдиний: Паркер романтичним кліпом викликав Усика на бій

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) проявив креативний підхід, щоб викликати на бій чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Романтичний кліп новозеландець виклав у власних соцмережах.

Відео Джозеф підписав "You’re Still The One" (Ти все ще єдиний – прим.). Команда боксера підібрала епізоди з Паркером та Усиком, які переривалися вставками зі співом і танцями від новозеландського боксера.

Зазначимо, що це пісня канадської співачки Шанаї Твейн. У 1999 році за цю пісню Шаная отримала дві нагороди Grammy.

Нагадаємо, світова боксерська організація дала командам Усика та Паркера 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку.

Якщо ж угода не буде укладена, WBO виставить двобій на промоутерські торги. Переможець аукціону здобуде першочергове право організувати івент, а найбільша ставка стане призовим фондом поєдинку.

В останньому бою Джозеф ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків.