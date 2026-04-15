Подвійний нокдаун: у Японії боксери одночасно відправили один одного на канвас
13 квітня на боксерському турнірі в Японії відбувся поєдинок між Сеї Ямагучі та Хірокі Аракавою, який несподівано перетворився на один із найбільш незвичних моментів у боксі цього року.
Уже в першому раунді глядачі стали свідками рідкісного епізоду, в якому обидва бійці одночасно відправили один одного в нокдаун, що виглядає майже нереально навіть для професійного рівня.
Під час обміну ударами суперники синхронно влучили джебами, після чого одночасно втратили рівновагу і опинилися на канвасі, створивши сцену, яка миттєво стала вірусною серед фанатів боксу.
Попри цей курйозний момент, поєдинок тривав усю дистанцію і завершився після чотирьох раундів рішенням суддів, які віддали перемогу Сеї Ямагучі.
