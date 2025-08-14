Українська правда
Паркер може битися проти Ітауми за пояс Усика

Микола Дендак — 14 серпня 2025, 15:59
Паркер може битися проти Ітауми за пояс Усика
Джозеф Паркер
Девід Хіггінс, промоутер тимчасового чемпіона світу WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), заявив, що абсолютний чемпіон в хевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) не збирається захищати титул WBO.

Про це він сказав у коментарі SkySports.

Раніше світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти Паркера. Тому Олександр ризикує втратити пояс, якщо не проведе захист титулу. В такому разі на бій за титул WBO претендуватимуть саме Паркер та Ітаума.

"Команда Усика не робить жодних заяв, не веде переговорів і не висловлює жодних намірів. Всі вважають, що Усик не хоче захищати свій титул чемпіона світу за версією WBO. Таке враження складається.
Усик може втратити пояс: чому команда українця не починає перемовин з Паркером
Джозеф ніколи не уникав нікого. Будь то Вайлдер, Чжілей Чжан, Баколе. Я думаю, що Джозеф битиметься з Мозесом Ітаумою, питання тільки в тому, коли. Мозес молодий і не має такого досвіду, як Джозеф, тому все залежить від того, як складуться обставини та чи буде це правильним кроком", – сказав Хіггінс.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі. Напередодні Сергій Лапін заявив, що Усик веде перемовини щодо бою з Полом.

