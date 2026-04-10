Два нокдауни були помилковими: Паркер – про суддівство у поєдинку Чісори з Вайлдером

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) прокоментував результат бою Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) з Дереком Чісорою (36-14, 23 КО).

"Це було видовищно. Вони віддавали все, що в них було. Боксери викладаються на повну, але вони вже не ті бійці, якими були раніше. Однозначно ні. Обидва на спаді. Було цікаво, але водночас і сумно бачити, що вони вже не на тому рівні, де були колись", – сказав він.

Паркер вважає, що підсумковий результат бою є несправедливим. Рефері не повинний був зараховувати два нокдауни в користь Вайлдера.

"Я думав, що Дерек виграв. Як на мене, ті два нокдауни були помилковими. Я вважав, що він вирвав перемогу, але слухай – можливо, я дивився якийсь інший бій. Для того там і судді. Дерек – легенда спорту. Він зробив неймовірні речі в боксі. 50 боїв! Він має бути щиро задоволений цим", – підсумував Паркер.

Нагадаємо, що в очній битві "Бронзовий бомбардувальник" переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів – 115:111, 112:115, 115:113. Цей бій мав би стати останнім у кар'єрі британця, проте після нього той не оголосив про це публічно, як очікувалось.

Раніше повідомлялось, що Фабіо Вордлі прокоментував битву ветеранів боксу. Він зізнався, чи вважає рішення суддів справедливим.