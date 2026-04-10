Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Два нокдауни були помилковими: Паркер – про суддівство у поєдинку Чісори з Вайлдером

Олександр Булава — 10 квітня 2026, 19:09
Два нокдауни були помилковими: Паркер – про суддівство у поєдинку Чісори з Вайлдером
Чісора – Вайлдер
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) прокоментував результат бою Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) з Дереком Чісорою (36-14, 23 КО).

Про це він розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"Це було видовищно. Вони віддавали все, що в них було. Боксери викладаються на повну, але вони вже не ті бійці, якими були раніше. Однозначно ні. Обидва на спаді. Було цікаво, але водночас і сумно бачити, що вони вже не на тому рівні, де були колись", – сказав він.

Паркер вважає, що підсумковий результат бою є несправедливим. Рефері не повинний був зараховувати два нокдауни в користь Вайлдера.

"Я думав, що Дерек виграв. Як на мене, ті два нокдауни були помилковими. Я вважав, що він вирвав перемогу, але слухай – можливо, я дивився якийсь інший бій. Для того там і судді.

Дерек – легенда спорту. Він зробив неймовірні речі в боксі. 50 боїв! Він має бути щиро задоволений цим", – підсумував Паркер.

Нагадаємо, що в очній битві "Бронзовий бомбардувальник" переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів – 115:111, 112:115, 115:113. Цей бій мав би стати останнім у кар'єрі британця, проте після нього той не оголосив про це публічно, як очікувалось.

Раніше повідомлялось, що Фабіо Вордлі прокоментував битву ветеранів боксу. Він зізнався, чи вважає рішення суддів справедливим.

Дерек Чісора Джозеф Паркер Деонтей Вайлдер

Дерек Чісора

Останні новини