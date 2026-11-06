Йому не слід бути на рингу: Ф'юрі – про кар'єру Вайлдера

Британський надважковаговик Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) вважає, що Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) має завершити кар'єру.

Про це він розповів в інтерв'ю FightHype.

"Це справді безглуздо з боку Деонтея. Йому не слід бути на рингу, навіть наближатися до нього. Це страшний сором, що цей чоловік мусить продовжувати битися, коли він уже розбитий на шматки. Він ніколи не мав би знову виходити на ринг після того, як я переміг його востаннє – на тому все мало б закінчитися. Але обставини змушують. Якщо тебе нокаутують люди, яких ти сам мав би нокаутувати, то, знаєш, він і Чісора виглядали жахливо, коли билися. Чісорі ніби років 145, і він витримував нокаутуючі удари Вайлдера, яких більше немає… Це сором, тому що якби ви звели їх двох п'ять років тому, це не тривало б і одного раунду", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що у своєму останньому бою Вайлдер переміг Чісору роздільним рішенням суддів. Наступний поєдинок він проведе 11 грудня проти австралійця Джея Опетаї в карді вечора боксу, де головною подією стане протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Напередодні "Бронзовий бомбардувальник" заявив, що має великі амбіції. Він вважає, що його завчасно списують і хоче повернути титул чемпіона світу, яки володів із 2015 по 2020 рік.

У той період американець провів десять успішних захистів пояса. Після них він програв титул WBC саме Тайсону Ф'юрі.