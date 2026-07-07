Він став моїм ідеальним суперником: Джошуа – про бій проти Кличка

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) пригадав свою перемогу над Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) у битві, яка поки залишається останньою в кар'єрі українського боксера.

Його слова передає DAZN Boxing.

Британець у Лондоні на "Вемблі" здолав "Доктора Сталевого Молота" технічним нокаутом в 11 раунді. Він заявив, що це був надзвичайно важливий поєдинок, події з якого досі стоять у нього перед очима:

"Я їду на стадіон, дорогою бачу всю свою родину. На Північній кільцевій дорозі – суцільний затор. Жодного поліцейського супроводу. Доводиться буквально маневрувати між машинами, щоб вчасно дістатися на арену. Приїжджаю, виходжу. Бачу Віталія Кличка, Володимир вже стоїть у ринзі. Віталій виходить з рингу, Володимир залишається. Лунає гонг. Це був, здається, мій 19-й професійний бій. Я ще був відносно недосвідченим, але мав серце лева та величезні амбіції. На кону стояло об'єднання титулів у надважкій вазі. Це було ніби протистояння досвідченого лева з молодим, наївним, але голодним левом. У підсумку ми видали неймовірний бій".

Ей Джей пишається тією перемогою. При цьому він віддав належне українському боксеру, який у поважному віці витримав його натиск і продовжував боротись до останнього.

"Кількість ударів, сила, з якою вони наносилися, наміри, жага до перемоги – усе це було з боку обох боксерів. Я дуже поважаю Кличка, тому що він не був нокаутований у класичному розумінні. Він залишався на ногах доти, доки вже фізично не міг продовжувати. Рефері довелося втрутитися та зупинити бій. Саме так виглядає справжній великий боєць. І я віддаю йому належне та дякую за те, що того вечора він став моїм ідеальним суперником", – сказав Джошуа.

Зазначимо, що останнім часом вчергове відновились розмови про можливе повернення Володимира Кличка на ринг. Він може піти на такий крок задля спроби стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкого дивізіону.

Вікно можливостей відкрилось після відмови Олександра Усика від поясів. "Доктор Сталевий Молот" завжди говорив, що не буде битись з українцем, а наразі з'являються інсайди, що він може провести битву за титул WBC з Агітом Кабаєлом.