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Промо бою Джошуа – Пренга

Софія Кулай — 17 липня 2026, 07:39
Промо бою Джошуа – Пренга
Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга
Getty Images

DAZN опублікував промо-ролик бою Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Протистояння заплановане на 25 липня 2026 року та відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

1 червня 2026 року майбутні суперники провели першу дуель поглядів. Це буде проміжний двобій для Ей Джея перед ймовірною британською битвою проти Тайсона Ф'юрі. Британські супертяжі раніше підписали контракт про очну зустріч.

Напередодні албанець зробив гучну заяву, яка безпосередньо стосується британця. А от батько "Циганського короля" спрогнозував хід поєдинку у столиці Саудівської Аравії.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.

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