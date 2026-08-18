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Розвалювався на очах: ексчемпіон світу назвав головну слабкість Джошуа

Софія Кулай — 18 серпня 2026, 15:20
Розвалювався на очах: ексчемпіон світу назвав головну слабкість Джошуа
Ентоні Джошуа
instagram.com/AnthonyJoshua

Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі поділився думкою щодо Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова наводить Boxing News.

Британець назвав слабку сторону Ей Джея, яку він загубив із роками.

"Те, що ми побачили (в бою з Пренгою – прим. ред.) – це просто як Джошуа розвалювався на очах. Люди говорять, що в нього геть зникла здатність тримати удар, і це очевидна правда: вітер дуне – і ноги зраджують тебе так само, як і голова, ти просто вимикаєшся.

Вітер дуне – і ноги починають підкошуватися, ти з останніх сил намагаєшся вхопитися за життя, але тебе вже просто немає", – заявив Маккензі.

Нагадаємо, що 26 липня 2026-го Ей Джей переміг Крістіана нокаутом у другому раунді, хоча у стартовій трихвилинці відправив Ентоні у нокдаун.

Після закінчення бою відомий ведучий Саймон Джордан звинуватив Пренгу та його британського суперника у договірному поєдинку. Сам албанський боксер та його менеджер вже відреагували на скандальну заяву. А от Сем Джонс, менеджер Даніеля Дюбуа, порівнював двобій Джошуа – Пренга із автокатастрофою, у яку наприкінці 2025-го потрапив британець.

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