Розвалювався на очах: ексчемпіон світу назвав головну слабкість Джошуа

Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі поділився думкою щодо Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова наводить Boxing News.

Британець назвав слабку сторону Ей Джея, яку він загубив із роками.

"Те, що ми побачили (в бою з Пренгою – прим. ред.) – це просто як Джошуа розвалювався на очах. Люди говорять, що в нього геть зникла здатність тримати удар, і це очевидна правда: вітер дуне – і ноги зраджують тебе так само, як і голова, ти просто вимикаєшся.

Вітер дуне – і ноги починають підкошуватися, ти з останніх сил намагаєшся вхопитися за життя, але тебе вже просто немає", – заявив Маккензі.