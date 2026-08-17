Колишній британський боксер припустив, коли офіційно оголосять дату та місце бою Ф'юрі – Джошуа

Колишній британський боксер Спенсер Олівер розповів, коли можуть офіційно оголосити дату та місце бою між Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає TalkSPORT Boxing.

Він вважає, що все стане відомо протягом наступних двох тижнів.

"Якби я робив ставку, я б сказав, що це станеться наступного тижня. Але я просто граю обережно. Щоб мене не рознесли всі слухачі шоу з криками: "Ах ти дурень, ти казав нам, що через 7 днів". Тож, думаю, протягом 14 днів точно буде оголошення. Я просто вважаю, що за лаштунками точиться багато переговорів. Не про те, чи відбудеться бій, а про те, де він пройде", – заявив Олівер.

Пріоритетним варіантом є Нью-Йорк. Зустріч Ф'юрі – Джошуа може відбутися 20 листопада на "Медісон-сквер-гарден". Начебто таку інформацію вже підтвердив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Раніше повідомлялося, що проведення дуелі Ей Джея проти "Циганського короля" на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Однак така ідея не подобається команді Ей Джея. Промоутер Едді Гірн навіть заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі. Також відомий функціонер заговорив про тиск на Ентоні через його позицію.