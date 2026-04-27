Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Я зруйную їхні плани: Пренга – про бій з Джошуа

Олександр Булава — 27 квітня 2026, 22:10
Крістіан Пренга
Інстаграм/kristprenga

Албанський надважковаговик Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) вважає, що бій з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) змінить його кар'єру.

Його слова передає Matchroom Boxing.

"Ентоні Джошуа – чудовий боксер, але він припустився жахливої помилки, обравши мене своїм суперником.

Це той бій, який змінить усе в моєму житті і в його. Я знаю, що у них великі плани на майбутнє після цього поєдинку. Я знаю, що вони мене недооцінюють. І це мене тішить. Я зруйную їхні плани і шокую світ цього липня в Саудівській Аравії", – заявив Пренга.

Бій албанця з Джошуа відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Трансляція доступна буде на DAZN.

Пренга дебютував на професійному ринзі у 2016 році, здобув 20 дострокових перемог та зазнав однієї поразки.

Напередодні видання The Ring оголосило про поєдинок Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Двобій відбудеться у другій половині 2026 року.

Наймасштабніша угода в нашій історії: Гірн – про бій Джошуа з Ф'юрі
Джошуа: Домовилися про контракт на декілька боїв
Контракт підписано: Ф’юрі та Джошуа домовились про бій
Визначився наступний суперник Джошуа
Спаринг-партнер Усика – про Джошуа у таборі українця: Не зможе як слід змінити свій стиль боксу

Останні новини