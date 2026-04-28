Колишній абсолютний чемпіон світу знищив вибір наступного суперника Джошуа: Що за фігня?

Колишній чемпіон світу Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) відреагував на вибір наступного суперника Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його слова передає Boxing King Media.

25 липня 2026 року Ей Джей поб'ється проти албанця Крістіана Пренги у саудівському Ер-Ріяді. Їх зустріч очолить подію, яка матиме назву The Comeback і відбудеться у рамках Esport World Cup.

Американський боксер розкритикував вибір Джошуа.

"Він вже провів розминочний бій з Джейком Полом. Що за фігня? Ну добре. Він же сказав, що він тут господар, він тут бос, тож він встановлює правила", – сказав Теофімо.

Транслятором бою Джошуа – Пренга буде DAZN.

Нагадаємо, Ентоні повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Британець готується у таборі Олксандра Усика.

У своєму останньому поєдинку британський супертяж нокаутував шоумена Джека Пола.

Після цього протистояння Джошуа повинен вийти у ринг проти Тайсона Ф'юрі. Однак Пренга хоче зруйнувати усі плани Ей Джея.