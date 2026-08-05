Аналітик оцінив перспективи Джошуа на рингу: Людина дуже близька до кінця кар'єри

Аналітик Гарет Девіс і колишній боксер Спенсер Олівер поспілкувалися щодо Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та його кар'єрних перспектив після перемоги нокаутом у другому раунді над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Їх слова цитує Boxing News 24.

Девіс запевнив, що Ей Джей вже пережив свої найкращі роки у боксі. За його словами, британський супертяж ще володіє потужною силою, він все ще є небезпечним, але його кар'єра вже близька до закінчення.

"Я бачу хлопця, у якого підборіддя вже не те… Боксера, який пережив свої найкращі роки. У нього ще є сила, він все ще небезпечний, але те, що я побачив у першому раунді – це людина, яка, на мій погляд, вже дуже близька до кінця кар'єри", – заявив Гарет.

Спенсер додав, що вразливі сторони Джошуа стають все очевиднішими. Водночас ексбоєць додав, що Ентоні потрібно провести бій проти Тайсона Ф'юрі, аби закінчити цю сучасну еру боксу.

Нагадаємо, що Прензі вдалося відправити британця у нокдаун у межах першого раунду протистояння в Ер-Ріяді. Це був проміжний двобій для Ей Джея перед битвою проти Ф'юрі.

Після протистояння у боксерській спільноті заговорили, що ця зустріч була договірною. Менеджер Пренги та сам албанський боксер вже відреагували на такі звинувачення.

Раніше британський наставник Дейв Колдвелл назвав головний мінус Ей Джея, який не змогла виправити команда Олександра Усика. А от британський боксер Енді Лі порекомендував Ентоні провести ще один проміжний двобій.