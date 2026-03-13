Пригадав Усика в ММА: епатажний Пол розкрив свої майбутні плани

Боксер та шоумен Джейк Пол (12-2, 7 КО) розповів про свої майбутні плани.

Про це він висловився на своєму ютуб-каналі під час розмови з Дональдом Трампом.

Кривдник Майка Тайсона не виключив своїх виступів в ММА, пригадавши Олександра Усика.

"Не думаю, що я знову бився б із Джошуа. Мені потрібно залишатися у своїй ваговій категорії. Можливо, спробую ММА. Зараз ми просуваємо бої на Netflix. Можливо, Усик в ММА. Френсіс Нганну, Раян Гарсія, можливо, Томмі Ф'юрі", – сказав Пол-молодший.

Цікаво, що Усик вже назвав три бої, які хоче провести до кінця своєї професійної кар'єри. Перший із них відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Також українець хоче побоксувати проти переможця протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. Битва останніх запланована на 9 травня 2026 року у Манчестері. Теж Олександр хотів би закінчити свою професійну кар'єру трилогією проти Тайсона Ф'юрі, якого вже двічі перемагав у 2024-му.

Цікаво, що у плани непереможеного боксера з Криму не входить двобій проти Агіта Кабаєла, який є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. Промоутер Френк Воррен прокоментував бажання Усика побитись із тріумфатором дуелі Вордлі – Дюбуа.

Нагадаємо, що Джейк Пол у своєму крайньому поєдинку на боксерському рингу був нокаутований Ентоні Джошуа. Ця поразка серйозно вплинула на його здоров'я. Навіть була інформація, що шоумен може достроково закінчити кар'єру через цю поразку від Ей Джея.