Ріко вів за очками: Гірн розкритикував зупинку бою Усик – Верховен

Британський промоутер Едді Гірн поділився враженнями від чемпіонського бою між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова цитує ESPN.

Гірн висловив захоплення виступом Верховена, який проводив лише другий поєдинок у професійному боксі.

"Я вважаю, що це був неймовірний виступ. Ріко виглядав просто фантастично. Його ритм – Усик ніяк не міг до нього пристосуватися. Перед 11-м раундом у мене Ріко був попереду за очками. Думаю, у 10-му раунді Усик трохи потряс його", – сказав Гірн.

Промоутер розкритикував рішення арбітра зупинити бій в 11-му раунді.

"Мені здається, це була погана зупинка бою. Розумію, що не можна зважати на те, скільки часу залишалося до кінця раунду, але там були лічені секунди. Якщо боксер веде в поєдинку або проводить настільки конкурентний бій, не можна зупиняти поєдинок, коли він фактично не зазнає серйозного побиття", – зауважив Гірн.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом. Рефері зупинив бій в 11 раунді за дві секунди до гонга.

Після поєдинку нідерландець висловив здивування рішенням судді. Згодом представники Верховена подали протест на результат бою.