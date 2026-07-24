Від нього відмовився Усик: менеджер Ф'юрі наполягає на титульному бою проти Джошуа

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) заговорив про бажання титульного бою свого клієнта проти Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО).

Його цитує Boxing Scene.

Представник "Циганського короля" запропонував Всесвітній боксерській асоціації (WBA) поставити чемпіонський титул на кону "битви за Велику Британію".

"Я хочу, щоб у суперпоєдинку проти Ей Джея на кону стояв титул WBA. Я б дуже хотів це побачити, адже титул вакантний. Чому б цим двом не поборотися за нього? Чи може бути кращий поєдинок? Один із них стане триразовим чемпіоном світу. Мені це дуже подобається. WBA, якщо ви це бачите, будь ласка, зв'яжіться зі мною", – заявив Браун.

Нещодавно Олександр Усик свідомо звільнив свої чемпіонські пояси, серед яких був титул за версією WBA. Після цього Всесвітня боксерська асоціація перевела російського боксера Мурата Гассієва зі статусу "регулярного" чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі.

Нагадаємо, що Ф'юрі та Джошуа підписали контракт про очну зустріч, яка може бути запланована на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Напередодні лобової дуелі обидва британські супертяжі проведуть проміжні поєдинки: Ф'юрі 24 липня поб'ється проти польського ветерана 46-річного Маріуша Ваха, а Джошуа 25 липня вийде у ринг проти албанця Крістіана Пренги.