Ф'юрі зізнався, чи відвідає найближчий бій Джошуа

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) розповів, чи відвідає найближчий бій Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Його слова передає Pro Boxing Fans.

"Циганський король" не буде присутній у ринг-сайді поєдинку, який відбудеться 25 липня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

"Тут не йдеться про принцип "ти мені – я тобі". Я просто довгий час був далеко від дому. Я тут уже дев'ять тижнів. Так що я збираюся поїхати додому і провести час зі своїми дітьми, перш ніж повернутися до тренувального табору", – відповів Тайсон.

Ф'юрі зізнався, чи не було йому прикро, коли Ей Джей не підійнявся на ринг після його прохання на вечорі боксу у Лондоні 11 квітня 2026 року.

"Послухайте, кожен чинить так, як вважає за потрібне. Це не моя справа – судити, чому люди ухвалюють ті чи інші рішення або здійснюють ті чи інші вчинки. Я можу відповідати лише за свої дії, і крапка", – сказав британець.

Нагадаємо, що Ф'юрі проведе свій двобій проти Маріуша Ваха за день до поєдинку Ей Джея. Для Тайсона ця зустріч буде проміжною перед можливою битвою проти Джошуа, з яким він вже підписав контракт про лобову дуель. Вона може бути запланована на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Олександр Усик вже залишив свій прогноз на потенційну британську битву Ф'юрі – Джошуа.