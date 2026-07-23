Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Ф'юрі зізнався, чи відвідає найближчий бій Джошуа

Софія Кулай — 23 липня 2026, 21:50
Ф'юрі зізнався, чи відвідає найближчий бій Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) розповів, чи відвідає найближчий бій Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Його слова передає Pro Boxing Fans.

"Циганський король" не буде присутній у ринг-сайді поєдинку, який відбудеться 25 липня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

"Тут не йдеться про принцип "ти мені – я тобі". Я просто довгий час був далеко від дому. Я тут уже дев'ять тижнів. Так що я збираюся поїхати додому і провести час зі своїми дітьми, перш ніж повернутися до тренувального табору", – відповів Тайсон.

Ф'юрі зізнався, чи не було йому прикро, коли Ей Джей не підійнявся на ринг після його прохання на вечорі боксу у Лондоні 11 квітня 2026 року.

"Послухайте, кожен чинить так, як вважає за потрібне. Це не моя справа – судити, чому люди ухвалюють ті чи інші рішення або здійснюють ті чи інші вчинки. Я можу відповідати лише за свої дії, і крапка", – сказав британець.

Нагадаємо, що Ф'юрі проведе свій двобій проти Маріуша Ваха за день до поєдинку Ей Джея. Для Тайсона ця зустріч буде проміжною перед можливою битвою проти Джошуа, з яким він вже підписав контракт про лобову дуель. Вона може бути запланована на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Олександр Усик вже залишив свій прогноз на потенційну британську битву Ф'юрі – Джошуа.

Читайте також :
Промоутер Джошуа розкрив плани боксера щодо закінчення кар'єри
Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Крістіан Пренга

Ентоні Джошуа

Промоутер Джошуа розкрив плани боксера щодо закінчення кар'єри
Джошуа розкрив свої найближчі боксерські мрії
Пренга: Після 25 липня кар'єра Джошуа закінчиться
Джошуа провів дуель поглядів з Пренгою на яхті у Джидді
Це було як струс мозку: Джошуа назвав двох суперників із найсильнішим ударом, виділивши українця

Останні новини