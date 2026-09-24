Джошуа показав лист від VADA із запитом щодо місця перебування Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) оприлюднив текст електронного листа від Добровільної антидопінгової асоціації (VADA), у якому був запит щодо місця перебування Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), щоб протестувати британського боксера.

Про це інформує TalkSPORT.

Ей Джей зазначив, що ні він, ні його промоутер Едді Гірн ні в чому не звинувачують "Циганського короля".

"Чи буде містер Ф'юрі проходити тестування? Зазвичай ми включаємо суперників одночасно. Нам також потрібна форма із зазначенням місця перебування, щоб включити до програми будь-якого з бійців", – йшлося у листі.

Відповідний скриншот він опублікував у сториз в Snapchat після того, як Гірн заявив, що Тайсон повинен був приєднатися до програми тестування, якщо брати до уваги контракт бою з Ентоні.

Нагадаємо, що після перемоги над Володимиром Кличком (28 листопада 2015 року) Ф'юрі мав проблеми з кокаїновою залежністю. Він провалив тести на допінг, дію його боксерської ліцензії було призупинено, а на тлі цього у британця розвинулася депресія, яка змусила його завершити кар'єру.

Нещодавно команда "Циганського короля" розкрила цікавий пункт контракту протистояння з Джошуа. Представники Тайсона вирішили перестрахуватися на випадок, якщо британська битва зірветься. Команда Ф'юрі вимагала внести до угоди пункт, що коли Ентоні відмовиться, Тайсон проведе бій на тій самій арені, але з іншим опонентом.

Раніше Daily Mail інформувало, що зустріч повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Однак нещодавно відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель повідомив, що протистояння можуть запланувати на 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).

Напередодні стало відомо, що Джошуа повернувся до роботи під керівництвом наставника Бена Девісона.