Для нього це буде самогубством: батько Ф'юрі – про бій Тайсона проти Джошуа

Джон Ф'юрі висловився про бій свого сина Тайсона (36-2-1, 25 КО) проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Його слова передає The Stomping Ground.

Батько "Циганського короля" заявив, що досі сумнівається у проведенні цього поєдинку. Він вважає, що Ей Джей не готовий до протистояння й саме тому оголошення битви затягується:

"Я вже давно про це говорю. Я казав, що цього не станеться. Щоразу, коли мене запитували: "Це станеться? Бій підтверджений?" – я відповідав: доки двоє чоловіків не стоятимуть один навпроти одного та не пролунає сигнал до першого раунду, бою немає. Тайсон хоче битися з ним у будь-якій точці світу. Для нього це бізнес. Але я просто думаю, що Ентоні Джошуа психологічно зламаний. Після тієї аварії йому добряче дісталося, і я думаю, що хлопцеві потрібно більше часу. Якщо Ей Джея зараз виставлять проти Тайсона, для нього це буде самогубством".

Зазначимо, що Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року. За останньою інформацією, вони проведуть очне протистояння 11 грудня в Кардіффі.

Нагадаємо, що напередодні "Циганський король" звернувся до Ей Джея. Він пообіцяв швидко того нокаутувати.