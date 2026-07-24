Екссуперник Кличка влаштує останню перевірку перед битвою з Джошуа. Прев'ю бою Ф'юрі – Вах

Після гучного повернення на ринг Тайсон Ф'юрі робить ще один крок до найбільш очікуваної "Битви за Велику Британію". Перед тим, як зустрітися з Ентоні Джошуа, "Циганський король" проведе проміжний поєдинок проти досвідченого польського ветерана Маріуша Ваха.

Для Ф'юрі це не просто можливість підтримати бойовий ритм, а шанс перевірити форму, відшліфувати ключові елементи перед головним викликом року й уникнути будь-яких несподіванок на шляху до історичного протистояння з Ей Джеєм.

Чи покажуть бій?

Двобій Ф'юрі – Вах відбудеться на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді за "зачиненими дверима". Не буде традиційної трансляції, яку можна було б переглянути одразу на кількох платформах. Подію можна буде переглянути лише наживо у Таїланді або в окремому документальному фільмі.

Можливо, однією з причин такого рішення є скромність шоу. Захід буде розрахований лише на 1500 VIP-місць, а усі виручені кошти будуть передані місцевим голодуючим та безпритульним дітям Паттайї.

Tyson Fury and Mariusz Wach FACE OFF in Thailand ahead of Friday night 🇹🇭#FuryWach pic.twitter.com/tTsNoSJp19 — BoxingScene.com (@boxingscene) July 22, 2026

Інсайдер видання The Ring Майк Коппінгер назвав таке рішення щодо відсутності транслятора "божевіллям".

"Це звучить як божевілля, але в епоху розквіту стрімінгових сервісів ви не зможете подивитися бій Тайсона Ф'юрі. Ніде. Щоб побачити цей поєдинок, вам доведеться або особисто бути присутнім у Таїланді, або дочекатися підбірки моментів у реаліті-шоу "У домі Ф'юрі" на Netflix", – говорив Коппінгер.

Дуель гігантів

Тайсон Ф'юрі – британський супертяж, який доволі легко пересувається рингом попри свою антропометрію. Також британець володіє непоганою швидкістю рук та добре працює передньою рукою, руйнуючи атаки опонентів ще на початку їх побудови.

Тайсон Ф'юрі Getty Images

Вік: 37 років

Зріст: 207 см

Вага: 120,2 кг

Розмах рук: 216 см

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 35-2-1, 24 КО.

Однією із фішок "Циганського короля" є робота у клінчі, коли він продавлює суперника своєю вагою. Далеко не кожен опонент втримується на ногах, коли на тебе "вішається" боєць із вагою близько 119–127 кілограмів. Окрім цього, Тайсон доволі добре працює на дистанції завдяки довжині рук (їхній розмах складає аж 216 сантиметрів).

Також у Тайсона є й слабкі сторони, які може використати польський ветеран. Однією із таких, яка може зіграти злий жарт із Ф'юрі, є недооцінка та нестача мотивації. На кону зустрічі у Таїланді не стоятиме жоден пояс чемпіона світу, тому відповідальність такого двобою буде майже нульовою. Це буде лише проміжний двобій для 37-річного британця, у якому він хоче ще раз перевірити свої сили перед битвою з Джошуа. Тому не виключено, що Тайсон не форсуватиме подій, може не показати увесь свій арсенал ударів та навіть може подуркувати на рингу.

Також Маріушу, якщо він ставить перед собою завдання перемогти, потрібно намагатися боксувати у ближньому або бодай середньою бою. Ф'юрі полюбляє розкриватися, даючи при цьому супернику знайти зону для бокових ударів та хуків.

Як перемогти Ф'юрі?

Скорочувати відстань, не даючи Тайсону витримувати дистанцію.

Ближній або середній бій, робота джебом.

Протиставити Ф'юрі його ж стиль боксу – силовий.

Націленість на корпус британця, аби збивати його дихання.

Тайсон частенько опускає руки, щоб показати супернику йти в атаку. Тому у Ваха буде нагода упіймати Тайсона соковитим ударом під час подібних провокацій від "Циганського короля".

Маріуш Вах – польський боєць, який відзначається своїм "залізним" підборіддям та витривалістю. Це боксер, якого на його піку було складно відправити у чистий нокаут. Лише 5 разів Маріуш програвав нокаутом у своїх 13-ти програних поєдинках.

Маріуш Вах

Вік: 46 років

Зріст: 202 см

Вага: 132,18 кг

Розмах рук: 208 см

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 39-13-0, 20 КО.

Ваха, як і Ф'юрі, доля нагородила антропометричними даними. Поляк відомий своїм ударом та вмінням чинити тиск на суперника. Водночас Маріуш майже не піддається психологічному тиску завдяки своєму багатому досвіду на професійному рингу.

Однак наразі складно сказати, у якій формі перебуває 46-річний поляк. Якраз вік може стати слабкою стороною Ваха, якому вже може бракувати вибухової швидкості та регулярної комбінації ударів. Статичність у захисті також може зіграти на руку супернику, адже він повільно пересувається рингом, що дозволить довгорукому Тайсону витримувати потрібну дистанцію.

Секрет перемоги над Вахом?

Робота першим номером та багато працювати джебом.

Виграти центр рингу, притискаючи поляка до канатів.

Більше та краще працювати на дистанції, викидаючи більшу кількість ударів, до яких Маріуш просто не встигатиме перегрупуватися.

Повалення росіянина у виконанні "Циганського короля"

Востаннє Ф'юрі виходив на ринг 11 квітня 2026 року. У цей день на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні Тайсон протистояв росіянину, який виступає під прапором Канади, Арсланбеку Махмудову.

Протистояння минуло зі значною перевагою "Циганського короля". Цей двобій був наче тренування для британця, який безжально пробивав у Махмудова наче у боксерську "грушу". Після екватора поєдинку російський боксер вже більше зловживав клінчем і повністю віддав перевагу супернику з Великої Британії.

Протягом усієї зустрічі Ф'юрі регулярно шукав печінку опонента, куди цілив раз-по-раз під час ближнього бою.

У передостанньому чемпіонському раунді Ф'юрі вдалося затиснути суперника до кута рингу, але зовсім трохи не вистачило Тайсону, аби дотиснути російського боксера із Канади.

У дванадцятому раунді Ф'юрі запрошував суперника пробивати по ньому, але у Махмудова вже давно не було на це сил. Тому переможця протистояння визначали судді – одноголосна перемога британця (119:109 та двічі 120:108).

Тайсон переможно повернувся на ринг після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Болючі поразки від Вихриста та Кличка

Вах 25 березня 2026-го вийшов на ринг проти українця Віктора Вихриста в угорському Будапешті на арені "Koltai Jeno Sports Hall".

In a very one-sided fight, Viktor Vykhryst (18–1) 🇺🇦 successfully defended his WBO European title in Budapest, Hungary. 🇭🇺Challenger Mariusz Wach (39–13) 🇵🇱 absorbed every punch, which was not necessarily to his advantage.



#VykhrystWach pic.twitter.com/Yo3Jy5XjGT — Permante (@PermantexG) March 25, 2026

Двобій тривав 10 раундів та закінчився одноголосною перемогою Вихриста – 100:90 (двічі) та 100:88.

Це була третя поразка у чотирьох останніх поєдинках польського боксера.

Mariusz Wach przegrał w Budapeszcie walkę z Wiktorem Wychrystem o pas WBO European wagi ciężkiej. Pojedynek do jednej bramki, mnóstwo ciosów przyjętych przez Mariusza. Ukrainiec jednak chwilami flegmatyczny, ospały w ringu i ostatecznie skończyło się decyzją punktową. pic.twitter.com/vMjPsmY2PB — Cezary Kolasa (@c_kolasa) March 25, 2026

Також Вах відомий українському прихильнику боксу. 10 листопада 2012-го Маріуш побився проти Володимира Кличка. Двобій у німецькому Гамбурзі тривав усі 12 раундів – впевнена звитяга українця 120:107 (двічі) та 119:109.

Протистояння минало під тотальним домінуванням Володимира, але у п'ятому раунді Маріуш точним правим кросом з-під руки потряс Кличка-молодшого. Яскрава кінцівка п'ятого раунду схилила одну із записок суддів на користь поляка.

Однак в усіх наступних трихвилинках український боксер викинув чимало влучних комбінацій джебами. Наприкінці бою обидва бійці втомилися, а Кличко наче змирився, що йому не вдасться нокаутувати міцного "Вікінга".

Вах зазнав дебютної поразки після 28-ми проведених боїв.

Хто фаворит на думку букмекерів?

Експерти віддають повну перевагу Ф'юрі. На їхню думку, Тайсон здобуде перемогу нокаутом (або технічним). Дещо менше вірять у звитягу британця за рішенням суддів.

Ймовірно, що двобій не триватиме усі встановлені раунди. Не виключено, що зустріч закінчиться у четвертому раунді звитягою британця.

Цікаво, що переможець протистояння отримає перший гуманітарний пояс WBC Metta від Всесвітньої боксерської ради.