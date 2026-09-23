Ф’юрі включив особливий пункт до договору про бій з Джошуа

Команда колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) перестрахувалась, підписуючи контракт з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це розповів брат "Циганського короля" Шейн Ф'юрі в інтерв'ю Boxing King Media.

Британець не вірить, що ЕйДжей наважиться вийти проти нього в ринг. Саме тому його команда вимагала внести до контракту пункт, що коли Джошуа відмовиться, Ф'юрі проведе бій на тій самій арені, але з іншим опонентом.

"Якщо з якоїсь причини бій із Джошуа не відбудеться, але дату вже буде заброньовано, він усе одно проведе поєдинок – на тій самій арені й того самого дня. Це правда: Тайсон не вірить, що Джошуа вийде на бій", – сказав Шейн.

Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на поєдинок у четвертому кварталі 2026 року. За останньою інформацією, вони проведуть очне протистояння 11 грудня в Кардіффі.

Нагадаємо, що напередодні "Циганський король" звернувся до Ей Джея. Він у звичному для себе стилі пообіцяв швидко того нокаутувати.