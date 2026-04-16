Верховен – про перший бій Усика проти Дюбуа: Його не розгойдали як слід

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 1 КО) висловив свою думку щодо першого протистояння між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Про це розповів у коментарі для Seconds Out.

37-річний боєць пригадав удар нижче пояса від "Динаміта".

"Навіть якщо він по поясу чи по лінії пояса, це все одно удар по корпусу, чи не так? Він по животу. Це не щось на кшталт паху чи чогось такого. Тож для мене це мало сенс. Це був хороший удар, але, як я вже казав, це не від мене залежить", – сказав Ріко.

Верховен переконаний, що ні Дюбуа, ні Ентоні Джошуа не вдалося "розгойдати" Усика. Ріко запевнив, що обидва британські супертяжі не завдали своїх найкращих ударів в очних зустрічах із Олександром.

Я не думаю, що вони завдали свої найкращі удари по Усику, бо він такий... Він слизький. Він такий, яким він є. Тож, я думаю, його не розгойдали як слід. У бою з Ф'юрі він пропустив аперкот. Його розгойдали. Він був такий хиткий. Тож це точно можливо", – додав нідерландець.

Нагадаємо, що українець двічі відправляв у нокаут Дюбуа (26 серпня 2023-го і 19 липня 2025-го), а також два рази переміг за рішенням суддів Ей Джея (25 вересня 2021-го та 20 серпня 2022-го).

Бій Усика проти Верховена запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBC) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа. Натомість Верховен дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.

Нещодавно Верховен розповідав, що непереможений українець не витримає його ударів.