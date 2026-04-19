І це не Усик: Гірн назвав найгучніше ім'я серед сучасних боксерів

Промоутер Едді Гірн заступився за Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) перед телеведучим Саймоном Джорданом.

Його цитує Boxing News 24.

Голова компанії "Matchroom Sport" звернувся до ведучого та закликав його назвати гучніше ім'я у боксі прямо зараз за Ей Джея.

"Назвіть мені гучніше ім'я в цьому спорті прямо зараз, ніж Ентоні Джошуа. Я такого не бачу. Отже, ти і є орендодавець. Він щойно нокаутував Джейка Пола. Я не вважаю це найбільшим досягненням у чиїйсь боксерській кар'єрі, але він зробив це на очах у десятків мільйонів людей по всьому світу на Netflix і заробив десятки й десятки мільйонів доларів. Віддай належне орендодавцю, і якщо будеш хорошим хлопчиком – ми дамо тобі трохи нерухомості в оренду", – відповів промоутер.

Нагадаємо, що британський супертяж відновив тренувальний процес після того, як наприкінці 2025-го потрапив у смертельну ДТП, у якій загинули його двоє тренерів-друзів. Джошуа тренується поруч із Олександром Усиком.

ЗМІ активно приписують Ентоні проміжний бій проти Деонтея Вайлдера перед битвою проти Тайсона Ф'юрі, про яку досі офіційно не оголосили.

Цікаво, що промоутер Гірн припускав, що Ей Джей може не зіштовхнутися з "Бронзовим бомбардувальником", який 4 квітня 2026 року переміг Дерека Чісору.