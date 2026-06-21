Чемпіон WBO не бачить користі реваншу для Верховена: Усик – король у тому, щоб перемагати їх двічі

Володар титулу WBO у другій середній вазі Хамза Шираз (23-0-1, 19 KO) переконаний, що Ріко Верховен (1-1, 1 КО) не отримає жодної користі від потенційного реваншу проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його цитує Sky Sports.

Шираз наголосив на відмінній роботі та статистиці українського чемпіона у других поєдинках.

"Я вважаю, що реванш не принесе Ріко жодної користі, окрім його банківського рахунку. Усик – король у тому, щоб перемагати їх двічі", – заявив Хамза.

Усик перемагав у реваншах Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. У своєму крайньому бою здолав технічним нокаутом Верховена наприкінці 11-го раунду.

Промоутер Едді Гірн закликав Усика дати реванш Ріко. У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого другого бою, якого так бажає сам нідерландський кікбоксер.

Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата повернення Верховена на боксерський ринг.