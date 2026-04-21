Белью – про можливу битву Джошуа з Ф'юрі: Ентоні міг би битися зі сміттярем і продати бій

Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився своєю думкою щодо можливого протистояння Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Про це він розповів у коментарі для The Stomping Ground.

Він поміркував, навіщо обом британцям ця очна битва.

"Всі забувають, що деяким бійцям у цій країні потрібні суперники, щоб продавати бої. Це не приниження для Ф'юрі, бо я вважаю його неймовірним. Я думаю, що те, що він робить, геніально. Те, що ви бачили минулого тижня – ця подія була блискучою. Я вважаю, що це справді добре проведена подія.

Але цілком очевидно, що Тайсону Ф'юрі потрібен суперник, щоб продавати бої. Ентоні міг би битися зі сміттярем і продати бій. Це просто те, що він робить", – сказав Белью.