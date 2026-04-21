Белью – про можливу битву Джошуа з Ф'юрі: Ентоні міг би битися зі сміттярем і продати бій

Софія Кулай — 21 квітня 2026, 10:56
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився своєю думкою щодо можливого протистояння Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Про це він розповів у коментарі для The Stomping Ground.

Він поміркував, навіщо обом британцям ця очна битва.

"Всі забувають, що деяким бійцям у цій країні потрібні суперники, щоб продавати бої. Це не приниження для Ф'юрі, бо я вважаю його неймовірним. Я думаю, що те, що він робить, геніально. Те, що ви бачили минулого тижня – ця подія була блискучою. Я вважаю, що це справді добре проведена подія.

Але цілком очевидно, що Тайсону Ф'юрі потрібен суперник, щоб продавати бої. Ентоні міг би битися зі сміттярем і продати бій. Це просто те, що він робить", – сказав Белью.

Netflix анонсував бій Ф'юрі – Джошуа, а промоутер Едді Гірн негативно відреагував на таку інформацію стрімінгової платформи.

Нагадаємо, що Ентоні востаннє боксував наприкінці 2025-го, коли нокаутував Джейка Пола. Після чого Ей Джей потрапив у смертельну ДТП, а нещодавно відновив тренувальний процес у таборі Олександра Усика.

Натомість 11 квітня Ф'юрі переміг за рішенням суддів Арсланбека Махмудова. Після цієї звитяги кинув офіційний виклик Джошуа.

Раніше американський тренер Стівен Едвардс порівняв обох зірок британського боксу.

Легенда Ліверпуля зробив прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі
Легенда Ліверпуля зробив прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі
Вони обидва потрібні один одному: ексчемпіон світу – про бій Джошуа проти Ф'юрі
Обидва часто опиняються в скрутному становищі, – відомий тренер порівняв Ф'юрі та Джошуа
Гірн зізнався, хто заборонив Джошуа одразу битись із Ф'юрі
Він буде пропускати на ближній дистанції: олімпійський призер спрогнозував переможця бою Джошуа – Ф'юрі

