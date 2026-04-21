Легенда Ліверпуля зробив прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився про потенційний бій Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає iFL TV.

Ексфутболіст заявив, що чекає на цей поєдинок. Він прокоментував виклик "Циганського короля" та поведінку Ей Джея після цього, назвавши фаворита британського дербі.

"Ми дуже хочемо побачити цей бій. Я не думаю, що обидва бійці будуть у найкращій формі. Титулів на кону не буде. Це буде бій для британської публіки. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі, якого ми бачили на рингу, це був звичний Тайсон Ф'юрі. Я думаю, що Ентоні Джошуа дуже добре впорався з цією ситуацією. Він був уособленням холоднокровності. Врешті-решт в очному протистоянні я думаю, що переможе Тайсон Ф'юрі", – сказав Каррагер.

Зазначимо, що офіційно про поєдинок ще не було оголошено. Проте Netflix уже анонсував його, а промоутер Едді Гірн хоч і заперечив домовленість, але підкреслив, що перемовини ведуться й він має відбутись.