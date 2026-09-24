Повна відсутність яєць: Ф'юрі пообіцяв відправити Джошуа в найшвидший нокаут в історії

Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 26 КО) зухвало звернувся до Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) щодо очної битви.

Відповідне відео він опублікував в інстаграмі.

"Циганський король" звинуватив Ей Джея в боягузтві та пообіцяв декласувати швидким нокаутом.

"Досі чекаю, коли цей здоровенний гівнюк погодиться на бій за й*****у вантажівку грошей. Не думаю, що для нього справа у грошах. На мою думку, це все боягузтво та повна відсутність яєць. Білий прапор, маленький сцикун. Я так жорстко його нокаутую, що ви не повірите. Це буде найшвидший нокаут в історії.

Його підборіддя крихкіше за пападам, просто паперове. Він впаде він одного тільки подиху. Я його винесу. У двох останніх справжніх боях він опинявся на настилі вже в першому раунді. Поєдинок із Джейком Полом я, звісно, не рахую. Я винесу цього м****а за один раунд", – сказав Ф'юрі.